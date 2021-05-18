واشنطن تدعو إلى «تجنّب عسكرة» القطب الشمالي على خلفية توتر مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 مايو 2021, 03:17 مساء
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء من أيسلندا إلى «تجنّب عسكرة» القطب الشمالي، في تحذير إلى روسيا التي دافعت في اليوم السابق عن أنشطتها العسكرية في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وقال بلينكن أمام الصحافة «لدينا مخاوف حيال مسألة زيادة بعض الأنشطة العسكرية في القطب الشمالي التي تعزز مخاطر حصول حوادث وتقوّض الهدف المشترك المتمثل بمستقبل سلمي ومستدام للمنطقة». وأضاف عشية اجتماع لـ«مجلس المنطقة القطبية الشمالية» في ريكيافيك حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف، «الأمر الذي يجب أن نتجنّبه هو عسكرة المنطقة»، وفق «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 آلاف عين لـ«ديزي» تراقب الكون
علوم وتكنولوجيا
بعد أكثر من عام.. السعودية تسمح لمواطنيها الذين تلقوا اللقاح بالسفر
عربى
كيف تحول حي بالقدس الشرقية إلى وسم يجوب العالم؟..«أنقذوا حي الشيخ جراح»
دولى
إعادة فتح مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في طرابلس
ليبيا
للمرة الثالثة.. واشنطن ترفض في الأمم المتحدة مسودة بيان حول النزاع في فلسطين
دولى
عسكري تركي متقاعد يدعو إردوغان لتوقيع اتفاق بحري مع فلسطين على غرار مذكرة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة دقيقة التوجيه لإسرائيل بقيمة 735 ...
دولى
بالصور: رسوم شيركلا.. ثروة وطنية لا تُقدر بثمن
ثقافة وفن
مصائب برشلونة لا تتوقف ويوجه ضربة إلى منتخب ألمانيا
رياضة عالمية
صحيفة تكشف سر استقالة بيل غيتس من «مايكروسوفت»
علوم وتكنولوجيا
ضباط من القوات البحرية يشاركون في مناورات تضم 12 دولة و«أفريكوم»
ليبيا
«فرانس برس»: الوعد بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر يبدو أنه بدأ يتلاشى
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كم يبلغ سعر «مرسيدس مايباخ إس كلاس»؟