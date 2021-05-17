ماكرون والسيسي يجهزان لوساطة مع الأردن لوقف إطلاق النار في فلسطين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) وبجانبه نظيره المصري عبد الفتاح السيسي عند مدخل قصر الإليزيه في باريس، 17 مايو 2021. (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، أنه بحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تفاصيل وساطة ترمي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في فلسطين، وأنهما يسعيان للحصول على دعم الأردن لهذه المبادرة.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقب مؤتمر دولي لمساعدة السودان، إن هذه الوساطة «هي أحد العناصر التي من شأنها أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار، الشرط الأساسي لإتاحة توحيد المكونات الفلسطينية وضمان عدم اللجوء إلى العنف»، وفق «فرانس برس».

احتواء التصعيد

وقبل المؤتمر عقد ماكرون اجتماعا ثنائيا مطولا مع السيسي تمحور بشكل كبير حول النزاع في الشرق الأوسط. وقال الرئيس الفرنسي: «قررنا أن نجري في الأيام المقبلة محادثات مع ملك الأردن؛ لبحث كيفية تقديم اقتراح ملموس على هذا الصعيد». ووفق مصادر دبلوماسية، أطلقت الأمم المتحدة الإثنين بمساعدة قطر ومصر مبادرة ترمي إلى احتواء التصعيد.

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وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، صباح الإثنين، «كان هناك تحرك دبلوماسي نشط في الأيام الأخيرة سيستمر في الساعات المقبلة. نحن نؤيد فكرة الوساطة المصرية لأن المصريين والأردنيين يتحاورون مع الجميع في المنطقة».

وأوضح: «أهدافنا هي أولا وقبل كل شيء وقف إطلاق النار في أسرع وقت، ومن ثم القدرة على إيجاد حل دائم لتحقيق الاستقرار في المنطقة. هذا ما سنعمل عليه مع المصريين والأردنيين والألمان». وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من جهته إلى أن «الرد على هذه الهجمات غير المقبولة يجب أن يظل متناسبا في إطار القانون الدولي»، كما أعلنت الخارجية الفرنسية.

عودة السلام

ولدى سؤاله بشأن ضربات إسرائيلية دمرت مبنى في غزة يضم مكاتب وكالة «أسوشييتد برس» وقناة «الجزيرة»، قال ماكرون إنه ينتظر توضيحات من إسرائيل، مشددا على أن حماية الصحفيين في النزاعات مسؤولية «أساسية».

وتابع ماكرون: «نحن بانتظار رد إسرائيلي بشأن أهداف هذه الضربة، ومن دون شك سأتناول هذه المسألة مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتانياهو غدا أو بعد غد». والجمعة دعا ماكرون إلى «عودة السلام» إلى الشرق الأوسط، معربا في الوقت نفسه عن «قلقه على السكان المدنيين في غزة».

ومصر التي وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل وتتقاسم حدودها مع غزة، تقوم بانتظام بمهمة وساطة في النزاعات بين إسرائيل والفلسطينيين. وجرى لقاء ماكرون والسيسي قبل بدء مؤتمر دولي حول تخفيف عبء الدين السوداني في باريس، شارك فيه قادة أفارقة وأوروبيون وخليجيون، بالإضافة إلى ممثلين لمنظمات دولية.