«أسوشيتد برس» تطلب التحقيق في قصف الاحتلال مبنى مكتب الوكالة بغزة

مبنى مكتب وكالة «أسوشييتد برس» بعد القصف الإسرائيلي، 15 مايو 2021. (أ ف ب)

قالت رئيسة التحرير التنفيذية لوكالة «أسوشيتد برس» سالي بوزبي إنها تريد تحقيقا مستقلا في قصف الاحتلال الإسرائيلي مبنى بقطاع غزة كان يضم مكتب الوكالة ومكتب قناة تلفزيون الجزيرة.



وأضافت أن الوكالة لم تشهد حتى الآن أي دليل من المسؤولين الإسرائيليين يبرر القصف الذي سوى بالأرض برج الجلاء المؤلف من 12 طابقا السبت، حسبما نقلت وكالة «رويترز».



وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم نفذوا الضربة لأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كان لها خلية مخابرات تعمل داخل البرج. وتابعت رئيسة التحرير التنفيذية: «سمعنا الإسرائيليين يقولون إن لديهم أدلة ...لا نعرف ما هي الأدلة، نرى أن من الملائم في هذا الوقت إجراء تحقيق للوقوف على حقيقة ما حدث أمس».



ووجهت سلطات الاحتلال تحذيرات إلى المدنيين بالمبنى مما سمح لهم بالخروج منه قبل أن تسويه الصواريخ بالأرض. بدوره، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المبنى كان به «مكتب يتبع استخبارات لحماس، وينظم هجمات على مدنيين إسرائيليين لذلك فهو هدف مشروع تماما».