مناورات مشتركة للقوات البحرية والجوية المصرية والفرنسية بنطاق الأسطول الجنوبى

جانب من المناورات البحرية المشتركة المصرية - الفرنسية. (الإنترنت)

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًّا عابر بنطاق الأسطول الجنوبي في مصر، بالإضافة إلى تنفيذ عناصر القوات الجوية المصرية والفرنسية التدريب المشترك «رمسيس - 2021» بإحدى القواعد الجوية المصرية .

وذكرت الصفحة الرسمية للناطق العسكري المصري أن «القوات البحرية نفذت تدريبًا بحريًّل عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية «سجم الفاتح» مع المجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي، وتضمن التدريب تنفيذ عديد الأنشطة التدريبية المشتركة، التي تحقق الاستفادة القصوى لكلا الجانبين».

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وأضاف الناطق «يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ عناصر القوات الجوية المصرية والفرنسية التدريب المشترك (رمسيس - 2021 )، حيث اشتمل التدريب على تنفيذ عديد الأنشطة التدريبية والطلعات الجوية المشتركة وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين، عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقٍ، فضلاً عن تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة» .

جانب من المناورات البحرية المشتركة المصرية - الفرنسية. (الإنترنت)