مركز الفلك الدولي يحدد زمان ومكان سقوط الصاروخ الصيني «التائه»

الصاروخ «لونغ مارش 5 بي» يقلع من مركز الإطلاق وينتشانغ في جزيرة هاينان الصينية، 29 أبريل 2021. (أ ف ب)

توقع مركز الفلك الدولي سقوط حطام الصاروخ الصيني التائه في الساعة 02:04 بتوقيت غرينتش، (زائد ناقص 60 دقيقة)، موضحا أن معظم الدول العربية ستكون خارج نطاق الخطر ماعدا عمان والسعودية والأردن وفلسطين.

ونشر المركز على موقعه الإلكتروني، السبت، خريطة تحتوي خطوطا خضراء حمراء تبين الأماكن التي قد يسقط فوقها حطام الصاروخ، وقال إن الخريطة ستتغير بمرور الوقت حيث يقل هامش الخطأ والأماكن المرشحة لسقوط الصاروخ كلما اقترب موعد سقوطه.

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وأكد أنه قبل ساعتين من موعد السقوط «لا يمكن تحديد المكان والوقت بشكل دقيق، فعادة يكون أقل هامش خطأ هو بحدود زائد ناقص ساعة واحدة، وإذا علمنا بأن الحطام هذا يلف الكرة الأرضية مرة واحدة كل 89 دقيقة فهذا يعني أن هامش خطأ مقداره ساعتين يعني أن هناك مناطق شاسعة ستبقى مهددة بسقوط القمر الصناعي فوقها».

وأطلقت الصين في 29 أبريل الماضي صاروخها الفضائي «Long March 5» من طراز «CZ-5B»، حاملا معه القطعة الرئيسية لمحطة الفضاء الصينية «Tianhe»، في أول مهمة من 11 مهمة مطلوبة لإكمال المحطة.

ويتكون الصاروخ من أربعة معززات دفع نفاثة كبيرة ومن مرحلة رئيسية واحدة فقط. وهذه المرحلة الرئيسية تدور حاليا حول الأرض مرة كل 89 دقيقة.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن الصاروخ «لا يمثل أي خطر على سكان الأرض»، وذلك ردا على انتقادات من قبل الولايات المتحدة بشأن خطر محتمل. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحفيين إن «احتمال التسبب بأضرار على الأرض ضئيل جدا»، وفق وكالة «فرانس برس».

هل يدمر «بنتاغون» الصاروخ قبل سقوطه بمناطق مأهولة؟

وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الخميس، أن «بنتاغون» لا يعتزم حتى الساعة تدمير الصاروخ الصيني، موجها انتقادا مبطنا إلى بكين لفقدانها السيطرة على الصاروخ.

وقال أوستن، خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال عن الموعد المتوقع لسقوط الصاروخ إنه «وفقا لآخر التقديرات التي رأيتها، فمن المتوقع حصول ذلك في الثامن أو التاسع من مايو».

وأضاف: «في الوقت الراهن، ليست لدينا خطط لتدمير الصاروخ»، وتابع: «نأمل أن يسقط في مكان لا يؤذي فيه أحدا، في المحيط أو في مكان ما من هذا القبيل، نأمل ذلك»، وفق وكالة «فرانس برس».

وهذه ليست المرة الأولى التي تفقد فيها الصين السيطرة على مركبة فضائية عند عودتها إلى الأرض. ففي أبريل 2018 تفكك المختبر الفضائي «تيانغونغ-1» عند عودته إلى الغلاف الجوي بعد عامين من توقفه عن العمل. ونفت السلطات الصينية أن تكون قد فقدت السيطرة على المختبر.