«الجنائية الدولية» تقضي بسجن قائد بحركة «جيش الرب» الأوغندية 25 عاما

أوغنديون يتابعون محكمة أحد قادة حركة «جيش الرب للمقاومة» أمام المحكمة الجنائية الدولية، 6 ديسمبر 2016. (أ ف ب)

حكمت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بالسجن 25 عاما على دومينيك أونغوين الملقب بـ«النملة البيضاء»، الذي تم تجنيده في طفولته ثم أصبح من قادة حركة التمرد «جيش الرب للمقاومة»، التي عرفت بوحشيتها، بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية».



وأدين دومينيك أونغوين، البالغ 45 عاما، في فبراير الماضي بـ 61 تهمة بما في ذلك «الحمل القسري»، التي لم يسبق أن أوردتها المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. وأدين خصوصا بارتكاب جرائم «قتل واغتصاب واستعباد جنسي وتجنيد أطفال»، وفق وكالة «فرانس برس».



وقال القاضي بيرترام شميت مخاطبا أونغوين: «في ضوء خطورة الجرائم التي ارتكبتها، تحكم عليك المحكمة بالسجن لمدة 25 عاما». وأوضحت المحكمة أن أونغوين أمر بشن هجمات على مخيمات للاجئين في أوائل العقد الأول من القرن الحالي عندما كان أحد قادة «جيش الرب للمقاومة»، وهي مجموعة مسلحة بقيادة الفار جوزف كوني. وقد خاضت حربا وحشية في أوغندا وثلاث دول مجاورة لإقامة دولة تسند إلى الوصايا العشر للكتاب المقدس.



وكان يمكن أن يحكم على أنغوين بالسجن مدى الحياة. ولكن بما أن أونغوين خطفه متمردون في سن التاسعة فهذا يبرر حكما مخففا. وطلب الادعاء عقوبة السجن عشرين عاما لأنغوين.



وقال أحد ممثلي الاتهام كولن بلاك، خلال جلسة لتحديد الحكم في أبريل أمام المحكمة الجنائية الدولية: «هذا ظرف يميز هذه القضية عن جميع القضايا الأخرى التي نظرت فيها هذه المحكمة».