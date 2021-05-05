بيلاروسيون يرفعون دعوى في ألمانيا ضد نظام لوكاشنكو

عناصر أمن يقتادون رجلا خلال تظاهرة في مينسك، 27 مارس 2021. (أ ف ب)

قدم عشرة معارضين لنظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، دعوى ضده في ألمانيا بتهمة ارتكاب أعمال «تعذيب» مفترضة، كما أعلنت، الأربعاء، النيابة الفدرالية الألمانية التي سجلت الدعوى.

يشير المدعون إلى «القمع الشديد»، الذي مارسه النظام البيلاروسي والشرطة في صيف 2020 بعد إعادة انتخاب لوكاشنكو المثيرة للجدل، واعتبروا أن ذلك يرقى إلى أعمال «تعذيب من جانب الدولة»، وهي جريمة يمكن أن تؤدي إلى إطلاق ملاحقات من جانب القضاء الألماني في إطار اختصاصه العالمي، وفق وكالة «فرانس برس».

وواجه الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، الذي يحكم بيلاروس دون منازع منذ 1994، على مدى أشهر حركة احتجاج بمستوى تاريخي على إعادة انتخابه في أغسطس الماضي. وضمت الحركة عشرات آلاف الاشخاص تظاهروا عدة مرات في شوارع مينسك ومدن أخرى قبل أن تخمد تدريجيا؛ بسبب القمع المتزايد الذي مارسته السلطات. وتم سجن غالبية شخصيات المعارضة أو أرغمت على الرحيل إلى المنفى.

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وقال المحامون مارك لوبشيتز واونور أوزاتا ورولان كراوس وبنيديكت لوكس إنهم وثقوا أكثر من مئة مثال «على العنف والتعذيب المنهجي وتجاوزات أخرى» خلال قمع تظاهرات الاحتجاج على إعادة انتخاب لوكاشنكو منذ أغسطس 2020.

وأضافوا في بيان أن «السلطة البيلاروسية ردت بعنف شديد وغير مسبوق» على التظاهرات، وتابعوا: «منذ ذلك الحين تقوم الحكومة القائمة بقمع شعبها المدني دون هوادة»، ونددوا «باعتقالات تعسفية واضطهاد جنائي بدوافع سياسية وأشكال أخرى من القمع».

ويطبق القضاء الألماني مبدأ «الاختصاص العالمي» الذي يتيح تنظيم محاكمات في ألمانيا عن جرائم ارتكبت في العالم.