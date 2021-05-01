كيسنجر يحذر من مخاطر التوتر بين الولايات المتحدة والصين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 مايو 2021, 11:51 صباحا
وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر في برلين. 21 يناير 2020. (أ ف ب)

حذر الدبلوماسي الأميركي المخضرم هنري كيسنجر، من أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين يهدد العالم بأسره، وقد يؤدي إلى نزاع غير مسبوق بين الدولتين العملاقتين عسكريا وتقنيا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية في عهد الرئيس السبق ريتشارد نيكسون ومهندس التقارب التاريخي بين واشنطن وبكين في سبعينات القرن الماضي، إن «القدرات الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية الهائلة للقوتين العظميين تجعل التوتر الحالي أخطر من ذاك الذي حدث في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي».

وأضاف كيسنجر (97 عاما) في منتدى استضافه المركز الفكري «ماكين اينستيتيوت» أن هذه «أكبر مشكلة للولايات المتحدة وأكبر مشكلة للعالم بأسره».

وأوضح أنه على الرغم من أن خطر نشوب نزاع نووي كان كبيرا خلال الحرب الباردة، أدى التقدم التكنولوجي في مجال الأسلحة النووية خصوصا الذكاء الصناعي وهما قطاعان تتصدرهما الولايات المتحدة والصين إلى مضاعفة خطر نهاية العالم.

وقال وزير الخارجية الأسبق: «للمرة الأولى في التاريخ، تمتلك البشرية القدرة على التدمير الذاتي في وقت محدود» وأضاف: «طورنا تقنيات تتمتع بقوة كان لا يمكن تصورها قبل سبعين عاما».

وتابع أن «المسألة النووية تضاف الآن إلى المسألة التكنولوجية التي ترتكز في مجال الذكاء الصناعي، إلى واقع أن الإنسان يصبح شريكا للآلة وأن الآلة يمكنها تطوير حكمها الخاص»، معتبرا أنه «في نزاع عسكري بين قوتين تكنولوجيتين عظميين، يرتدي هذا الأمر أهمية كبرى».

ورأى كيسنجر أنه لا يمكن مقارنة هذا الوضع بالحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وذكر بأن «الاتحاد السوفياتي لم يكن قوة اقتصادية وكانت قدراته التكنولوجية عسكرية»، مشيرا إلى أن الاتحاد السوفياتي «لم يكن لديه التطور التكنولوجي الذي تتمتع به اليوم الصين التي تمتلك قوة اقتصادية هائلة، بالإضافة إلى قوتها العسكرية الكبيرة».

وقال كيسنجر إنه يجب على الولايات المتحدة أن تبقى حازمة في المبادئ وأن تطالب الصين باحترامها مع الإبقاء على حوار مستمر وإيجاد مجالات للتعاون مع بكين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دباير (الحلقة 3)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 17)
فيديو
لمسة وفاء - مفتاح بن حامد (الحلقة 17)
فيديو
الاتحاد الإسباني يعلن إيقاف رونالد كومان بسبب التهكم على الحكم
رياضة عالمية
السفارة الأميركية: إعادة فتح الطريق الساحلي خطوة أساسية لـ«التنفيذ الكامل» ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
دراما النصف الأول.. إنتاج ضخم لأعمال دون المستوى
ثقافة وفن
في العدد 284: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف مرتزقة ليبيا.. والاقتصاد يتعافى
ليبيا
الكيلاني: إيداع المبالغ المالية لمنحة الزوجة والأبناء بحسابات المواطنين بداية ...
ليبيا
ضبط متورطين في خطف طفلين بحي الأندلس قبل 4 سنوات
ليبيا
كاركاتير حليم - حكومة الدبيبة و«سم الخياط»
كاريكاتير
تحرير فتاة والقبض على خاطفيها في مصراتة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عجينة العشر دقائق