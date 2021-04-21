وزير خارجية الأردن في رام الله لمنع طرد فلسطينيين من القدس

فلسطينيون يشاركون في صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس. (أ ف ب)

زار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، رام الله بالضفة الغربية، حيث سلم السلطة الفلسطينية وثائق تثبت ملكية وحدات سكنية لعائلات فلسطينية في القدس الشرقية تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخراجها منها.

وكانت القدس الشرقية تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل العام 1967 وتضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، وفق «فرانس برس».

وأقام الأردن حينها مساكن لإيواء الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى القدس الشرقية، ولديه عقود إيجار تثبت ذلك.

وثائق تخص 28 عائلة

وبحسب وثائق نشرتها وزارة الخارجية الأردنية فإن الوثائق تخص 28 عائلة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة كانت قد هجرت بسبب حرب العام 1948. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، إنه «جرت محاولات مستمرة من جانب إسرائيل لإجلاء هؤلاء الفلسطينيين من سكناهم».

وذكرت تقارير إعلامية أردنية أن محكمة إسرائيلية منحت العائلات الفلسطينية مهلة حتى الثاني من مايو لإخلاء منازلها.

وذكرت قناة «المملكة» الأردنية الرسمية أن الصفدي نقل، الأربعاء، رسالة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تؤكد «موقف الأردن الثابت في دعم الأشقاء وحقوقهم»، وأن «القدس خط أحمر بالنسبة للملك عبدالله الثاني».

وقال الصفدي وفق ما نقلت عنه القناة الأردنية: «قمنا بتقديم كل الوثائق المتوفرة لدينا، التي يمكن أن تساعد المواطنين الفلسطينيين بالحفاظ على حقوقهم كاملة»، مشيرًا إلى أن بلاده «تنسق وبالتعاون مع السلطة مع المجتمع الدولي لمنع ترحيل فلسطينيين من حي الشيخ جراح».

التحرك الدولي

وأكد الصفدي ضرورة «إيجاد التحرك الدولي القادر على وقف الخطوات الإسرائيلية الأحادية، التي تقوض حل الدولتين، وتحديدًا بناء المستوطنات وتوسعتها، والاستيلاء على منازل المواطنين وترحيلهم منها كما يجري في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، الذي تقوم المملكة بجهود بالتنسيق مع أشقائنا والمجتمع الدولي، للحفاظ على حق هؤلاء المواطنين بالبقاء في بيوتهم».

وأوضح الفايز من جانبه في بيان أنه «جرت وعلى مدى سنوات عملية بحث دقيقة ومطولة في سجلات الدوائر الرسمية الأردنية للوثائق التي تبيّن قيام وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية (آنذاك) بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في العام 1956».

وأضاف أنه «جرى في العام 2019 تسليم السفارة الفلسطينية في عمّان - بناءً على طلب من الجانب الفلسطيني - نسخًا مصدقة من جميع الوثائق التي تم العثور عليها، وهي عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة أونروا العام 1954، وعملية البحث مستمرة لوثائق تعود لأكثر من ستين عامًا».

تثبيت المقدسيين

وأكد الفايز أن «تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم، ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الفلسطينيين». وشدد على «إدانة المملكة المطلقة لمحاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم».

وتعترف، إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية في المدينة. ووصف عاهل الأردن مرات عدّة السلام مع إسرائيل بأنه «سلام بارد». واعتبر في خريف العام 2019 أن العلاقات معها «في أدنى مستوياتها على الإطلاق».