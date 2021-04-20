السفير الأميركي لدى روسيا يعود إلى واشنطن للتشاور حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية

السفير الأميركي جون سوليفان. (الإنترنت)

أعلن السفير الأميركي جون سوليفان، الثلاثاء، أنه سيعود الى الولايات المتحدة «هذا الأسبوع» لإجراء «مشاورات»، على خلفية توترات متزايدة بين الدولتين، في حين دعا الكرملين الغرب إلى التخلي عن «الذهان المعادي لروسيا».

وقالت الناطقة باسم السفارة ريبيكا روس، نقلًا عن السفير، «أعتقد أنه من المهم التشاور مع زملائي الجدد في إدارة (جو) بايدن في واشنطن حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا»، بحسب «فرانس برس».

العودة إلى واشنطن

وكانت موسكو «أوصت» الأسبوع الماضي السفير الأميركي بالعودة إلى واشنطن «لإجراء مشاورات معمّقة وجديّة». واستُدعيَ السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف إلى موسكو في 17 مارس، لإجراء «مشاورات»، بعدما وصف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه «قاتل».

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واعتبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، إن السفيرين لن يعودا إلى منصبيهما إلا عندما يكون هناك «مغزى» للقيام بذلك. وقال: «لا يسعنا إلا أن ندعو الجميع إلى التهدئة والتخلي عن هذا الهوس المعادي لروسيا والدخول في حوار هادئ وبناء من أجل تخطي الخلافات القائمة».

عقد قمة

وأكد أن «روسيا كانت ولا تزال منفتحة على الحوار». وأكد سوليفان أنه «سيعود إلى موسكو في الأسابيع المقبلة، قبل انعقاد أي لقاء بين الرئيسين بايدن وبوتين».

ويجري الحديث عن هذا اللقاء منذ الأسبوع الماضي بعدما قدم بايدن اقتراحًا في هذا الصدد الذي قالت روسيا إنها منفتحة له. وبحسب موسكو، «يتمّ درس» عقد قمة من هذا النوع. وبلغ التوتر بين موسكو وواشنطن ذروته على خلفية خلافات بشأن أوكرانيا ومصير المعارض الروسي أليكسي نافالني واتهامات بالتجسس والتدخل في الانتخابات وهجمات إلكترونية منسوبة إلى موسكو.

وتبنت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات إضافية تستهدف روسيا، تشمل خصوصًا طرد عشرة دبلوماسيين روس وحظرًا على البنوك الأميركية لشراء ديون مباشرة صادرة عن هذا البلد بعد 14 يونيو. وردّت موسكو بطرد عشرة دبلوماسيين أميركيين وهدّدت مؤسسات ومنظمات غير حكومية تموّلها واشنطن ومنعت أعضاء في إدارة بايدن من دخول أراضيها.