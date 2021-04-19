الكرملين: طرد الدبلوماسيين الروس «استفزاز» ونرفض تحذيرات الغرب بخصوص نافالني

اعتبر الكرملين أن قرار جمهورية تشيكيا طرد 18 دبلوماسياً روسياً متهمين بالتجسس هو «استفزاز»، كما رفض نرفض تحذيرات الغرب بخصوص المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافة «نحن غير موافقين إطلاقاً على مثل هذه الخلاصات حول دبلوماسيين روس»، معتبرا أن ذلك «استفزاز وعمل غير ودّي».

كما رفض الناطق باسم الكرملين الاثنين تحذيرات الدول الغربية التي تعهّدت «بردّ حازم في حال توفي المعارض الروسي المسجون والمضرب عن الطعام أليكسي نافالني».

وقال ديمتري بيسكوف «لا يمكننا أن نقبل مثل هذه التصريحات من جانب ممثلي حكومات أخرى»، معتبراً أن هذا الموضوع «يجب ألا يحظى باهتمام»، من جانبهم، وأضاف «نحن لا نتابع الوضع الصحي للسجناء الروس».