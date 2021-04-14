وزير الخارجية الأميركي: حان وقت إعادة القوات المنتشرة في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 12:13 مساء
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الوقت حان لسحب القوات المنتشرة في أفغانستان، مضيفاً أنّ واشنطن ستعمل مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي لتأمين انسحاب «منسق».

وقال بلينكن قبل محادثات مع شركاء في الحلف في بروكسل: «حققنا معاً الأهداف التي وضعناها والآن حان الوقت لإعادة قواتنا إلى الوطن»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويعقد وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا محادثات الأربعاء بشأن أفغانستان، بعدما أعلنت واشنطن عزمها سحب جميع قواتها من البلاد بحلول 11 سبتمبر.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إنّ «المحور الرئيسي للمحادثات هو أفغانستان. والقضايا الأخرى التي ستتم مناقشتها هي التطورات الحالية على الحدود الأوكرانية الروسية والاتفاق النووي مع إيران».

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