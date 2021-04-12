السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال رمضان والثلاثاء أول أيام الشهر الكريم

هلال رمضان. (أ ف ب)

أعلنت المملكة العربية السعودية الإثنين بداية شهر رمضان الثلاثاء، فيما يواجه المسلمون في أرجاء العالم قيودًا مرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وأكدت المحكمة العليا في السعودية، الإثنين، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في مرصد تمير، وأعلنت أن غداً أول أيام الشهر الكريم في المملكة.، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

مصر والأردن لبنان

وأعلنت عدة دول أخرى، بينها مصر والأردن لبنان أنّ الشهر الكريم سيبدأ الثلاثاء على أراضيها، فيما يتوقع أن يبدأ الأربعاء في دول ذات غالبية شيعية كإيران. وصوم رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة.

ويشهد رمضان عادة تجمعات كبيرة؛ حيث تلتئم الأسر للإفطار معا في أعداد كبيرة. لكن تفشي جائحة كوفيد-19 دفع العديد من الدول ذات الغالبية المسلمة لفرض قيود على المصلين بما في ذلك حظر تجول ليلي ومطالبة السكان بأداء الصلوات في المنازل.

كلمة العاهل السعودي

وقال العاهل السعودي الملك سلمان، في بيان أذاعه التليفزيون الرسمي: «يحل علينا شهر رمضان والعالم يعاني من جائحة كورونا». وتابع: «نأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والمبادرة لتلقي اللقاحات».

وشهدت المملكة ارتفاعًا في الإصابات فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة. وسجلت السعودية أكثر من 390 ألف إصابة بالفيروس منذ بداية ظهوره من بينها أكثر من 6700 حالة وفاة، وهو الرقم الأعلى في منطقة الخليج. وقدمت المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 34 مليونًا أكثر من خمسة ملايين لقاح حتى الآن.

وفي الأردن، أعلن المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة أن «الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك»، على ما ذكرت قناة المملكة الرسمية. ويُحدد بداية صوم رمضان عبر حسابات فلكية قمرية ورؤية بصرية.