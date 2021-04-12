«الصحة العالمية»: الجائحة في «مرحلة حرجة» والإصابات ترتفع باطراد

مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف. (أرشيفية: الإنترنت)

نبهت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، إلى أن وباء «كوفيد-19» بلغ «مرحلة حرجة» مع تسجيل ارتفاع لعدد الإصابات باطراد، لافتة إلى أنه يمكن السيطرة عليه في «بضعة أشهر» في حال اتخاذ الإجراءات السليمة.

وقالت رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة الوباء في المنظمة، ماريا فان خيركوف، في مؤتمر صحفي: «نشهد حاليًا مرحلة حرجة للوباء. إن مسار هذا الوباء في ازدياد مستمر. إنه يتنامى في شكل مطرد. ليس هذا الوضع الذي يجب أن نكون فيه بعد ستة عشر شهرًا من بدء الجائحة، في حين أننا نملك سبلًا فاعلة للسيطرة عليها»، وفق «فرانس برس».