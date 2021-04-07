المغرب تبقي على حظر التجول الليلي خلال شهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 04:38 مساء
سيارات إسعاف مغربية تنقل مرضى بالكورونا. (الإنترنت)

قالت الحكومة المغربية، الأربعاء، إنها ستبقي على حظر التجول الليلي خلال شهر رمضان، وذلك في إطار مساعيها لمكافحة السلالات الجديدة من فيروس «كورونا».

ومن شأن قرار إبقاء حظر التجول من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا أن يلحق الضرر بالمطاعم والمتاجر والأسواق التي تحقق معظم أرباحها مساءً، لا سيما في رمضان. كما ستبقي المغرب على تقديم إعانة مالية للعاملين في بعض القطاعات الأكثر تضررًا بجائحة كوفيد-19 ومنها السياحة، وذلك حتى يونيو، بحسب «رويترز».

وسجلت المغرب نحو 500 ألف إصابة وما يقرب من تسعة آلاف وفاة بهذا المرض. لكن حملة التطعيم تمضي بوتيرة أسرع منها في الدول المجاورة، إذ تلقى 4.38 مليون مواطن التطعيم بلقاحي «أسترا زينيكا» و«سينوفارم» حتى الآن.

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