مجلس الوزراء السوداني يجيز قانونًا يلغي مقاطعة إسرائيل

أجاز مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، مشروع قانون يلغي قانون مقاطعة إسرائيل العائد إلى العام 1958، والذي أقرته الدول العربية وقتها.
وقال المجلس، في تعميم صحفي: «أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958»، بحسب «فرانس برس».
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