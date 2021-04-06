مجلس الوزراء السوداني يجيز قانونًا يلغي مقاطعة إسرائيل

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك متحدثا في الخرطوم. (أ ف ب)

أجاز مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، مشروع قانون يلغي قانون مقاطعة إسرائيل العائد إلى العام 1958، والذي أقرته الدول العربية وقتها.

وقال المجلس، في تعميم صحفي: «أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958»، بحسب «فرانس برس».