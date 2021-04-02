بايدن يشعر بـ«حزن شديد» بسبب هجوم الكابيتول ويأمر بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أبريل 2021, 11:58 مساء
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه والسيدة الأولى جيل بايدن يشعران بـ«حزن شديد» بسبب مقتل شرطي وإصابة آخر في هجوم أمام مبنى الكابيتول، اليوم الجمعة، في العاصمة واشنطن.

وقال بايدن في بيان نقلته «فرانس برس»: «شعرت أنا وجيل بحزن شديد عندما علمنا بالهجوم العنيف عند نقطة تفتيش أمنية امام مبنى الكابيتول الأميركي». مشيرا إلى أنه أعطى أوامره لتنكيس الأعلام في البيت الأبيض.

وقتل شرطي وأصيب آخر أمام مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن، الجمعة، بعد نحو ثلاثة أشهر من الاعتداء عليه، وذلك إثر اقتحام سيارة نقطة أمنية وتلويح سائقها بسكين قبل أن ترديه الشرطة.

- الشرطة الأميركية: هجوم الكابيتول لا يبدو أنه مرتبط «بالإرهاب»

وقالت رئيسة شرطة الكابيتول يوغاناندا بيتمان في مؤتمر صحافي إنّ «المشتبه به صدم اثنين من عناصرنا بسيارته» قبل اصطدامه بحاجز. وأوضحت أنّه «إثر ذلك، نزل من السيارة وبيده سكين» و«بدأ في السير باتجاه عناصر شرطة الكابيتول»، وبعد ذلك «أطلقوا النار» عليه. مضيفة أن أحد العنصرين الأمنيين المصابين «توفي» متأثراً بجروحه. كما أعلنت «مقتل» المشتبه به.

وأعلن قائد شرطة مقاطعة كولومبيا روبرت كونتي أنه «لا يبدو أن الأمر يتعلق بالارهاب». فيما أمرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بتنكيس الأعلام تكريما للشرطي الذي قتِل.

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