الاتحاد الأوروبي: اجتماع جديد بشأن ملف إيران النووي الأسبوع المقبل في فيينا

أعلن الاتحاد الأوروبي أن القوى الدولية وإيران اتفقت على عقد محادثات الأسبوع المقبل في فيينا؛ لمناقشة الاتفاق النووي، بينما من المقرر أن يجري وسطاء «اتصالات منفصلة» مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان صدر بعد اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني، إن المشاركين سيجتمعون في فيينا لـ«يحددوا بشكل واضح إجراءات رفع العقوبات وتطبيق الاتفاق النووي، بما في ذلك عبر عقد اجتماعات لمجموعات الخبراء المعنية».

وأضاف: أن الجهات المنسقة «ستكثّف اتصالات منفصلة في فيينا مع جميع المنضوين في خطة العمل الشاملة المشتركة التسمية الرسمية للاتفاق النووي) والولايات المتحدة».