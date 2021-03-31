مبعوثة الأمم المتحدة تحذر من حرب أهلية وحمام دماء في بورما

محتجون في بورما يؤدون التحية بالأصابع الثلاث المميزة للاحتجاجات ويرفعون لافتات تحمل صور الزعيمة أونغ سان سو تشي، 12 مارس 2021. (أ ف ب)

حذرت مبعوثة الأمم المتّحدة كريستين شرانر بورغنر الأربعاء من أنّ بورما تواجه خطراً غير مسبوق بالانجرار إلى حرب أهلية، مطالبة مجلس الأمن باستخدام كل الوسائل لتجنّب وقوع «كارثة وحمام دماء» في البلاد.



وفي كلمة ألقتها خلال جلسة مغلقة طارئة عقدها مجلس الأمن بطلب من بريطانيا للبحث في الوضع في بورما، قالت المبعوثة الخاصّة للأمين العام «هناك خطر بأن يحدث هذا الأمر أمام أعيننا، وأيّ فشل في منع مزيد من التصعيد في الفظائع سيكلّف العالم أكثر بكثير، على المدى الطويل»، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراء فوري، وفق وكالة «فرانس برس».