انفجار وقتلى أمام كاتدرائية في إندونيسيا.. الحادث قد يكون ناجمًا عن قنبلة

وقع انفجار قوي أمام كاتدرائية ماكاسار الإندونيسية، اليوم الأحد، ورجحت الشرطة أن يكون الحادث ناجمًا عن قنبلة، فيما انتشرت أشلاء بشرية في المكان الذي عمته الفوضى.



وقال الناطق باسم الشرطة سولاويسي الجنوبية إ زولبان للصحفيين: «وقع انفجار نشتبه في أنه ناجم عن قنبلة. وقد عثرنا على أشلاء ونحقق لمعرفة إن كانت عائدة إلى مهاجمين أو مارة ونقل بعض الجرحى إلى المستشفى»؛ فيما أوضح كاهن أن الهجوم انتحاري، حسب وكالة «فرانس برس».



وأضاف الكاهن ويليم «انتهى القداس وكان الناس يهمون بالمغادرة عندما وقع الانفجار»، مشيرًا إلى أن أحد المصلين حاول منع ما وصفه بأنه انتحاري من دخول الكنيسة، موضحًا أن نحو عشرة أشخاص أصيبوا بجروح.



ووقع الانفجار مع انتهاء القداس في كاتدرائية قلب يسوع في ماكاسار عاصمة ولاية سيلاويسي الجنوبية على جزيرة سيلاويسي.



وأظهرت لقطات فيديو إخبارية سيارات متضررة قرب المبنى في الوقت الذي ضربت فيه الشرطة طوقًا حول المنطقة.



وسبق للكنائس أن كانت هدفا لهجمات متطرفين في إندونيسيا أكبر الدول الإسلامية تعددا للسكان.



وفي العام 2018 قتل نحو عشرة أشخاص في هجمات انتحارية في كنائس في سورابايا ثاني مدن الإندونيسية.