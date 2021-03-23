نتانياهو: آمل أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو. (أرشيفية: الإنترنت)

عبر رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية الرابعة خلال أقل من عامين عن أمله في أن تكون جولة الاقتراع هذه «الأخيرة».

وقال نتانياهو الذي وصل برفقة عقيلته سارة إلى إحدى مراكز الاقتراع في حي رحافيا في القدس المحتلة: «آمل أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة» وتضع حدا للمأزق السياسي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويطمح نتانياهو المستمر في السلطة منذ العام 2009 من دون انقطاع إلى البقاء في المنصب على الرغم من فشله في تشكيل حكومة غالبية مستقرة ومواجهته ثلاث تهم تتعلق بالفساد.