الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قائد الجيش البورمي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 03:26 مساء
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام المقر الرئيسي ببروكسل. (الإنترنت)

فرض الاتحاد الأوروبي الإثنين، عقوبات على قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما، الجنرال مين أونغ هلاينغ، وتسعة من كبار ضباط القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الانتخابية؛ بسبب قمع التظاهرات المؤيدة للديمقراطية منذ الانقلاب في الأول من فبراير، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

اتُخذ القرار في مستهل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وجاء في الإعلان الرسمي الذي نشره المجلس الأوروبي أن العقوبات تشمل «حظر دخول المسؤولين المستهدفين إلى دول الاتحاد، أو العبور  في مطاراتها، وتجميد أصولهم ومواردهم في الاتحاد إن وُجدت».

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