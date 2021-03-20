رئيسة وزراء النرويج تعتذر بسبب حفلة عيد ميلادها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 10:38 صباحا
رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرغ. (أرشيفية: الإنترنت)

قدمت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرغ، اعتذارها لخرقها الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد»، خلال احتفالها بعيد ميلادها الشهر الماضي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكتبت رئيسة وزراء النرويج على صحفتها بـ«فيسبوك»، إنها «حزينة جدا لما حدث، لأنها تعرف أنه ينبغي عليها أن تكون قدوة للآخرين، وأتحمل مسؤولية اتباع القواعد باعتباري رئيسة للوزراء».

وانضم 13 شخصا آخرين من أفراد عائلة سولبيرغ إليها للاحتفال بعيد ميلادها الستين، حول وجبة أكل في مطعم في غيلو نهاية الشهر الماضي، في انتهاك لقواعد التجمعات الخاصة، إذ تقتصر التجمعات العامة في النرويج على عشرة أشخاص كحد أقصى، للحد من انتشار الوباء.

واعترفت سولبيرغ بالتزام المواطنين النرويجيين بالقواعد المرتبطة بمكافحة «كوفيدـ19» وشعورهم بالغضب وخيبة الأمل من تصرفها، الذي أثار ردة فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا مستخدمون للإنترنت إلى استقالتها.

من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا، لمعرفة إذا كانت سولبيرغ قد انتهكت فعلا «القواعد المحلية أو الوطنية». وتشكل هذه القضية إحراجا لزعيمة يمين الوسط، التي جرت الإشادة بها بخصوص تعاملها مع الأزمة الصحية، لكنها بدأت تواجه انتقادات قبيل انتخابات 13 من سبتمبر المقبل، وتشغل سولبيرغ منصبها منذ سنة 2013.

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