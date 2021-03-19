بلينكن يتهم الصين بـ«تهديد» الاستقرار العالمي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 مارس 2021, 12:03 صباحا
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أف ب)

 أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في افتتاح اجتماع يستمر يومين مع مسؤولين في وزارة الخارجية الصينية الخميس في ألاسكا أن تصرفات الصين «تهدد النظام القائم على القواعد والذي يضمن الاستقرار العالمي».

وقال بلينكن امام أعلى مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي ووزير الخارجية وانغ يي «سنناقش مخاوفنا العميقة بشأن تصرفات الصين في شينجيانغ» حيث تتهم واشنطن بكين بارتكاب «إبادة جماعية» ضد مسلمي الأويغور، وكذلك في «هونغ كونغ وتايوان» فضلا عن «الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة والإكراه الاقتصادي ضد حلفائنا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وخلال الاجتماع نفسه، أكد جيك ساليفان، مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن للأمن القومي، في   أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع بكين لكنها منفتحة على منافسة شرسة معها. وأضاف «سنكافح دائما في سبيل مبادئنا وشعبنا وأصدقائنا».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هيئة بريطانية: لا توجد أدلة على وجود أي صلة مباشرة بين لقاح «أسترازينيكا» وتجلط ...
دولى
بعد وصفه بـ«القاتل».. بوتين يرد على بايدن
دولى
هذا المساء | لقاح كورونا في ليبيا .. اختياريا أم إجباريا؟
فيديو
أهلي بنغازي يستعيد توازنه في «الكونفدرالية» بعد الفوز على وفاق سطيف
رياضة محلية
«أوبر» تمنح سائقيها في بريطانيا صفة غير مسبوقة
اقتصاد
الإمارات ترد على تقارير تتحدث عن دورها في الانتخابات الإسرائيلية على خلفية زيارة...
دولى
فلوسنا | هل يستطيع الدبيبة تحريك عجلة الاقتصاد؟
فيديو
في التسعين | مصير ملعب طرابلس
فيديو
اكتشاف إصابات بسلالتي «كورونا» البريطانية والجنوب أفريقية في مصراتة
ليبيا
«التطبيع مع إسرائيل» يتسلل إلى دولة أخرى مجاورة للجنوب الليبي
ليبيا
غيبوبة سكر تتسبب في انقلاب سيارة في جزيرة الغزالة بطرابلس
ليبيا
تقرير إسرائيلي يكشف توسيع قاعدة أميركية في النيجر لمراقبة الجنوب الليبي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نيزك سقط في الجزائر هو الأقدم من أصل بركاني