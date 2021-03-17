بايدن يعلق على اتهام حاكم نيويورك بـ«التحرش الجنسي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 10:19 صباحا
حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو خلال زيارة لمركز للتلقيح ضد كوفيد في مدينة نيويورك، 18 مارس 2021. (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو يجب أن يستقيل إذا ثبتت صحة الاتهامات بالتحرش الجنسي الموجهة إليه.

وردا على سؤال عما إذا كان على كومو الاستقالة في حال أثبت التحقيق صحة ادعاءات المرأة ضده، قال الرئيس الأميركي: «نعم»، وأضاف: «أعتقد أنه سيلاحق قضائيًا أيضًا».

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ومنذ فبراير الماضي، تحدثت ثماني نساء عن تصرفات وتعليقات غير لائقة لكومو، بما في ذلك موظفة سابقة اتهمته بلمسها في 2020. وأكد كومو البالغ 63 عامًا، أن هذه المعلومات هي «ادعاءات كاذبة».

وكومو هو حاكم ولاية نيويورك منذ عشر سنوات ويرفض الدعوات إلى استقالته. وقد دعا مجددًا، الجمعة، إلى انتظار نتائج التحقيقات التي فتحت بعد هذه المعلومات.

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