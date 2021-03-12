شركة إيرانية تعلن عن تعرّض إحدى سفنها لهجوم «إرهابي» في البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 مارس 2021, 09:01 مساء
صورة وزعتها القوات المسلحة الإيرانية بتاريخ 18 يونيو 2020 تظهر لقطة من تدريبات عسكرية إيرانية في خليج عمان. (فرانس برس)

أعلنت الشركة الإيرانية للنقل البحري، اليوم الجمعة، أن إحدى سفنها تعرّضت لهجوم «إرهابي» في البحر المتوسط، وفق ما نقلته «فرانس برس» عن وسائل إعلام رسمية.

وأفاد الإعلام الإيراني نقلا عن الناطق باسم الشركة علي غياثيان أن سفينة الشحن «إيران شهركرد» كانت في طريقها من إيران إلى أوروبا عندما اصطدمت بـ«عبوة ناسفة» الأربعاء الماضي.

وقال غياثيان إن «هذه العملية الإرهابية» تعد بمثابة «مثال واضح للقرصنة البحرية». موضحا أنه «بعد اصطدامها بعبوة ناسفة اندلع حريق صغير في موقع الانفجار وتم احتواؤه على الفور بجهود قائد السفينة وطاقمها ولم يصب أي من أفراد الطاقم جراء الحادث».

وأكد أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحديد هوية مرتكبي هذه العملية عبر المنظمات الدولية المعنية». وبينما لم يكشف المسؤول عن موقع السفينة وحمولتها حاليا، قال إنها «ستواصل مسارها بعد فحص حجم الأضرار وإجراء عملية التصليح».

وأشارت «فرانس برس» إلى أن الحادثة تأتي بعد أقل من أسبوعين من اتّهام إسرائيل لإيران بالوقوف وراء هجوم استهدف سفينة مملوكة للدولة العبرية في خليج عمان، وهو ما نفته طهران بشدة.

وذكرت جريدة «وول ستريت جورنال» في تقرير، الخميس، نقلا عن مسؤولين أميركيين وشرق أوسطيين أن إسرائيل استهدفت عشر سفن على الأقل كانت متوجّهة إلى سورية وتنقل بمعظمها نفطا إيرانيا منذ أواخر 2019. مشيرة إلى أن الدولة العبرية استخدمت أسلحة بينها «ألغام بحرية» لاستهداف السفن.

وفي ردّه على سؤال لـ«فرانس برس» في القدس، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قائلا: «لا نعلّق على التقارير التي تنشرها وسائل إعلام أجنبية». وأضاف: «لكننا سنواصل الحرب على الإرهاب وكل ما يساعد الإرهاب، بما في ذلك مصادر إيراداته».

وأدرجت واشنطن الشركة الإيرانية للنقل البحري على قائمتها السوداء منتصف العام 2020 ردا على نقلها معدّات متعلقة ببرنامجي إيران الصاروخي والنووي، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

وأعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع دول كبرى، وأعاد فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

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