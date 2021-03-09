الحكومة الإسبانية ترحّب برفع الحصانة عن نواب كاتالونيين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 11:44 صباحا
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدريد. (أ ف ب)

رحّبت الحكومة الإسبانية الثلاثاء بتصويت البرلمان الأوروبي على رفع الحصانة عن ثلاثة نواب كاتالونيين انفصاليين قائلة إن ذلك يظهر أن «مشكلات كاتالونيا يتم حلها في إسبانيا»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليس لايا، في بيان مقتضب إن تصويت البرلمان الأوروبي «يبعث برسالة ثلاثية» إحداها أن «مشكلات كاتالونيا يتم حلها في إسبانيا وليس في أوروبا».

ولفتت أرانتشا غونزاليس، «هذا هو الخط الذي تتبناه الحكومة الإسبانية، وهو التواصل مع القوى السياسية الكتالونية لإيجاد حل من خلال الحوار والمفاوضات».

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