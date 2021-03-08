قاض أميركي يرجئ بدء محاكمة الشرطي المتهم بقتل جورج فلويد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 مارس 2021, 06:17 مساء
رسم لجورج فلويد أمام مركز حكومي في مقاطعة هينبين قبيل بدء عملية اختيار هيئة المحلفين في محاكمة الشرطي ديريك. (أ ف ب)

قرر قاضٍ، الإثنين، أن محاكمة الشرطي الأميركي المتهم بقتل المواطن الأميركي جورج فلويد لن تبدأ قبل الثلاثاء على أقرب تقدير، بعد مداولات جرت في اللحظة الأخيرة حول طبيعة التهمة الموجهة إلى ديريك شوفين.

وحضر شوفين (44 عامًا) الذي أُطلق سراحه بكفالة في الوقت المحدد إلى المحكمة في مينيابوليس بشمال الولايات المتحدة، حيث كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة باختيار أعضاء هيئة المحلفين، وفق «فرانس برس».

القتل من الدرجة الثالثة
وأعلن القاضي بيتر كاهيل أن «المرشحين لهيئة المحلفين هنا، لكن علينا أن نكون واقعيين، لن نبدأ عملية الاختيار قبل غد على أقل تقدير». وجاء القرار بعدما أبدى الادعاء مخاوف بشأن المضي في المحاكمة في وقت لا يزال ينتظر قرار محكمة قدم إليها التماسًا لإعادة  توجيه تهمة القتل من الدرجة الثالثة إلى شوفين المتهم حاليًا بالقتل غير العمد.

-  محاكمة غير مسبوقة في الولايات المتحدة في قضية قتل جورج فلويد الإثنين

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