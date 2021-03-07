بالصور: مصرع سبعة أشخاص في سيول بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 04:34 مساء
جهود رجال الإنقاذ في الجزائر. (الإنترنت)

قضى سبعة أشخاص على الأقل في سيول تسببت بها أمطار غزيرة في شمال غرب الجزائر، وفق ما ذكر جهاز الحماية المدنية الأحد.

وأوضح جهاز الحماية المدنية في بيان أن سبعة ضحايا، هم ثلاثة رجال وامرأتان وطفل يبلغ من العمر خمس سنوات وفتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، كانوا على متن ثلاث سيارات جرفتها السيول في منطقة الشلف، وفق «فرانس برس».

عملية البحث جارية
وأشارت خدمة الإنقاذ الجزائرية إلى أن عملية البحث جارية عن ثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم طفل كان على متن السيارة الثالثة التي جُرفت بعيدًا. وتم العثور على جثة سائق السيارة الثالثة الأحد.

تم نشر 300 عنصر من الحماية المدنية على الأقل للتعامل مع أثار هذه الفيضانات التي اجتاحت عدة ولايات في البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن عدة طرق وأجزاء من الطريق السريع بين الشرق والغرب تم إغلاقها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة خاصة عن الطقس توقع فيها عاصفة جديدة محملة بالأمطار، الأحد، على عدة مناطق في شمال الجزائر، مع هطول أمطار غزيرة تتجاوز 30 ملم في غضون 24 ساعة.

محاولات إنقاذ جراء السيول في الجزائر. (الإنترنت)
سيول في الجزائر. (الإنترنت)
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