إيران: استدعاء الصحفية نازنين زاغري للمثول أمام المحكمة الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 03:29 مساء
الصحفية «البريطانية - الإيرانية» الموقوفة في إيران نازنين زاغري راتكليف. (أرشيفية: الإنترنت)

أفادت نائبة البريطانية، توليب صدّيق، في لندن، الأحد، بأن جهاز التعقّب أزيل من قدم «البريطانية - الإيرانية» الموقوفة في إيران، نازنين زاغري راتكليف، مع قضائها كامل مدة الحكم البالغة خمس سنوات، لكنها استدعيت للمثول أمام المحكمة مجددا الأسبوع المقبل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأفادت توليب صدّيق بأنه جرى استدعاء زاغري راتكليف للمثول أمام المحكمة «الأحد المقبل»، مما يقضي على الآمال بشأن إمكانية عودتها فورا إلى بلدها.

 وأفادت النائبة توليب صدّيق، على «تويتر» اليوم الأحد «ستكون رحلتها الأولى لرؤية جدّتها».

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