الشرطة الأميركية تحذر من «خطة ميليشيا» لـ«اقتحام» مبنى الكونغرس الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 06:19 مساء
أنصار ترامب يقتحمون مبنى الكونغرس، 6 يناير 2021. (الإنترنت)

أعلنت الشرطة المكلفة أمن مبنى الكابيتول في واشنطن، الأربعاء، استعدادها للتصدي إلى «أي تهديد»، منبهة من «خطة محتملة لميليشيا» لمهاجمة مقر الكونغرس الخميس بعدما تعرض في 6 يناير إلى هجوم على يد أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب.

وكتبت الشرطة في بيان «حصلنا على معلومات تشير إلى خطة محتملة لميليشيا محددة لاقتحام مبنى الكابيتول في 4 مارس»، وأكدت أنها «على اطلاع واستعداد لأي تهديدات محتملة». ويعتقد أعضاء في حركة «كيو-أنون» التي تؤمن بنظرية المؤامرة أن في 4 مارس سوف ينصّب ترامب رئيساً لولاية ثانية، وفق «فرانس برس».

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