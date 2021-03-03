ماكرون يعترف بـ«تعذيب وقتل» المناضل الجزائري علي بومنجل على أيدي الجيش الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 09:34 صباحا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية: أ ف ب)

أعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعترف الثلاثاء، بأن المحامي والزعيم القومي الجزائري علي بومنجل «تعرض للتعذيب والقتل» على أيدي الجيش الفرنسي خلال الحرب الجزائرية في 1957، ولم ينتحر كما حاولت باريس تصوير الجريمة في حينه.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن ماكرون أدلى بنفسه بهذا الاعتراف «باسم فرنسا» وأمام أحفاد بومنجل الذين استقبلهم الثلاثاء، وذلك في إطار مبادرات أوصى بها المؤرخ بنجامان ستورا في تقريره حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر التي وضعت أوزارها في 1962 وما زالت حلقة مؤلمة للغاية في ذاكرة عائلات ملايين من الفرنسيين والجزائريين.

 

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