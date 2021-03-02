نيجيريا تتسلم ملايين من اللقاحات المجانية عبر آلية «كوفاكس»

عمال يفرغون دفعة من لقاح «أسترازينيكا/أكسفورد» من طائرة وصلت إلى مطار نامدي أزيكيوي الدولي في العاصمة النيجيرية أبوجا. (أ ف ب)

تسلمت نيجيريا الثلاثاء نحو أربعة ملايين لقاح مضاد لفيروس «كورونا»، ما جعل أكبر دولة أفريقية تعدادا للسكان أحدث بلد يستفيد من آلية «كوفاكس» العالمية لتوفير لقاحات مجانية.

ووصلت طائرة تحمل 3.94 مليون لقاح من نوع «أسترازينيكا» قبيل الظهر إلى مطار نامدي أزيكيوي الدولي في العاصمة أبوجا، وفق «فرانس برس».

برامج تلقيح السكان

وقطعت الدول الغنية أشواطا في برامج تلقيح السكان لكنّ الدول الفقيرة لا تزال تنتظر اللقاحات، ما دفع منظمة الصحة العالمية للتحذير من أنّ الأزمة لن تنتهي إذا لم تستطع كل الدول تلقيح مواطنيها. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من ضمن المرحبين بوصول اللقاحات. وكتب في تغريدة: «يجب أن نتعاون معا لتوريد اللقاحات لكل الدول خلال أول 100 يوم في 2021».

التوعية باللقاحات

وتعد دفعة لقاحات «أسترازينيكا/أكسفورد»، التي أنتجها معهد الأمصال الهندي «سيروم إينستيتوت أوف إنديا»، الأولى ضمن 16 مليون لقاح تعتزم «كوفاكس» إرسالها خلال الأشهر المقبلة للبلد البالغ عدد سكانه 200 مليون نسمة.

وقال مدير وكالة الرعاية الصحية الأولية فيصل شعيب في بيان: «اليوم يوم خير لنيجيريا»، وتابع: «فريقنا مستعد لبدء إعطاء الجرعات للعاملين الطبيين في الخطوط الأمامية». وحضّ المسؤول الحكومي بوس مصطفى المسؤولين المحليين ورجال الدين وقادة المجتمع المدني على التوعية بضرورة تلقي اللقاحات. وأكّد: «هذه معركة كل شخص».

عملية نقل صعبة

ورخصت وكالة مراقبة الغذاء والدواء الشهر الماضي لاستخدام لقاح «أسترازينيكا» ومن المقرر أن تنطلق حملة التلقيح الجمعة.

وأعطت البلاد الأولوية للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية يليهم الرئيس ونائبه، على ما أفاد الناطق باسم الحكومة غاربا شيهو. وقالت الحكومة النيجيرية إنها تسعى إلى تطعيم 70% على الأقل من السكان الذين تتخطى أعمارهم 18 عاما خلال العامين المقبلين.

وقال مسؤولون صحيون إنّ أكثر من مليوني شخص سجلوا إلكترونيا للحصول على اللقاح. وأفاد شعيب الصحفيين الإثنين: «مع وصول اللقاحات على دفعات بسبب محدودية الإمدادات، سنبلغ النيجيريين الذين يحق لهم الحصول على اللقاح وأماكن التطعيم».

تحديات أمنية ولوجستية

وأطلقت وكالة الرعاية الصحية الأولية عملية تسجيل إلكترونية في محاولة لتسهيل عملية التطعيم لكن البلد يواجه تحديات أمنية ولوجستية كبيرة. وقال شعيب إنّ «الولايات التي تفتقر لوجود مطارات سيتم نقل اللقاحات لها عبر الطرق البرية بواسطة شاحنات تبريد من أقرب مطار لها».

وسجل البلد الواقع في غرب أفريقيا 156017 إصابة بينها 1915 وفاة. ولا تعكس هذه الأرقام الحصيلة الفعلية لقلّة الاختبارات التي تم إجراؤها. كذلك تم رصد نسخة متحورة من فيروس «كورونا» في الأشهر الأخيرة في البلاد، لكن الأبحاث لا تزال جارية لتحديد ما إذا كانت أشد عدوى وفتكًا.

والأسبوع الماضي، أصبحت غانا وساحل العاج أول دولتين تستخدمان لقاحا مضادا لفيروس «كورونا» في إطار آلية «كوفاكس» العالمية التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات (غافي) مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كشريك منفذ. وذكرت «كوفاكس» أنّه من المقرر تسليم نحو 237 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» بحلول نهاية مايو على 142 دولة.