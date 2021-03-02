الصين: المسحات الشرجية قد تكون أكثر فاعلية لاكتشاف «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 مارس 2021, 12:48 مساء
أفراد من الطاقم الطبي يتجمعون لإجراء فحوصات لكل سكان أحد أحياء هونغ كونغ. (أرشيفية: ا ف ب)

قالت الصين إن المسحات الشرجية قد تكون أكثر فاعلية في الكشف عن فيروس «كورونا» المستجد من مسحات الحلق والأنف العادية.

وأشارت السلطات الصحية في البلد الذي سيطر على انتشار الفيروس الشهر الماضي، إلى أن «كورونا» يبقى مدة أطول في الجهاز الهضمي، حسب موقع قناة «يورو نيوز».

لكن الناطق باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو كشف عن تقديم طوكيو، أمس الإثنين، طلبا رسميا عبر سفارتها في بكين لإعفاء القادمين من البلاد من الفحوص الشرجية.

وتابع: «طلبت سفارتنا استبعاد اليابانيين من فحوص المسحات الشرجية، بعدما شعروا بتعرضهم لضغط نفسي هائل».

وأضاف: «لم نتلق ردا بأنهم سيستجيبون لطلبنا، وسنواصل الضغط»، مشيرا إلى عدم وجود معلومات عن استخدام أي دولة أخرى لهذه الطريقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هاري عن ابتعاده من العائلة الملكية: أخشى أن يعيد التاريخ نفسه
منوعات
البيت الأبيض: أميركا تحتفظ بحق معاقبة ولي عهد السعودية إذا لزم الأمر
دولى
توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تنمية المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية
ليبيا
إسبانيا تؤكد إصابة مئات العجول بمرض فيروسي بعد محاولة تصديرها إلى ليبيا
ليبيا
وصول سفينتين عسكريتين أميركية وروسية إلى ميناء بورتسودان
دولى
442 برلمانيا أوروبيا يطالبون دولهم باتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي
عربى
«جون أفريك»: صراع «أميركي - تركي» على نظام دفاع جوي روسي في ليبيا
ليبيا
القاهرة تودع يوسف شعبان في ليلة «الشهد والدموع»
ثقافة وفن
«كورونا كاليفورنيا».. نسخة «أخطر» من الفيروس
طب وصحة
ترامب في أول خطاب منذ خسارته الانتخابات: «نحن في صراع رهيب ومؤلم»
دولى
مباريات وحكام الجولة الخامسة للدورى الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
إنتر يواصل زحفه نحو اللقب الأول منذ 2010 بفوز خامس تواليا في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل بدائل السكر آمنة؟