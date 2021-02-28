ثالث لقاح ضد «كورونا» يحصل على الضوء الأخضر الأميركي

لقاح «جونسون أند جونسون». (الإنترنت)

صرّحت الولايات المتحدة، السبت، بالاستخدام الطارئ للقاح «جونسون أند جونسون»، ليصبح بذلك ثالث جرعة مضادة لفيروس «كورونا» أعطي الضوء الأخضر لها في إطار التصدي لـ«كوفيد-19»، الذي أوقع أكثر من نصف مليون وفاة في البلاد.

وقالت القائمة بأعمال رئيسة الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير (أف دي إيه) جانيت وودكوك، إن «التصريح باستخدام هذا اللقاح يوسّع قائمة اللقاحات المتاحة، والتي تعد أفضل وقاية طبية من كوفيد-19، لمساعدتنا في مكافحة هذه الجائحة التي اوقعت أكثر من نصف مليون وفاة في الولايات المتحدة»، وفق وكالة «فرانس برس».