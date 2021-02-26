«بنتاغون»: غارات على مواقع لجماعات عسكرية مدعومة من إيران شرق سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 فبراير 2021, 08:15 صباحا
دبابة أميركية تقوم بدورية في منطقة الحسكة في شمال شرق سورية 13 فبراير 2021. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الاميركية أن مقاتلاتها شنت غارات على مواقع عسكرية تستخدمها جماعات مسلحة مدعومة من إيران في شرق سورية، وذلك ردًا على الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت قوات أميركية متمركزة في العراق.

وقال الناطق باسم «بنتاغون» جيمس كيربي إنه «بناء على توجيهات من الرئيس بايدن، شنت القوات العسكرية الأميركية هذا المساء غارات على بنى تحتية تستخدمها جماعات عسكرية مدعومة من ايران في شرق سورية».

وأضاف أن هذه الغارات جاءت «ردا على هجمات أخيرة ضد جنود أميركيين ومن التحالف في العراق، وعلى التهديدات المستمرة التي تطاول هؤلاء الجنود».

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