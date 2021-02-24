غانا تتسلم أول شحنة من لقاحات «كورونا» المجانية بموجب «كوفاكس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 09:36 صباحا
مسنة تتلقى اللقاح المضاد لكورونا في ألمانيا. (الإنترنت)

تتسلم غانا، الأربعاء، أول شحنة عالمية للقاحات المضادة لفيروس «كورونا» بتمويل من نظام «كوفاكس» التابع للأمم المتحدة، الذي يهدف خصوصًا إلى تزويد البلدان منخفضة الدخل بجرعاتها الأولى من اللقاحات، على ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية.

وستتلقى غانا 600 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا- أكسفورد» من الشركة المصنعة «معهد سيروم الهندي» في بيون بالهند. وأرسلت «يونيسيف» هذه اللقاحات من بومباي إلى أكرا وهي جزء من دفعة أولى من لقاحات «كوفيد المخصصة للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط»، حسب بيان مشترك لمنظمة الصحة العالمية و«يونيسيف»، نقلته وكالة «فرانس برس».

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