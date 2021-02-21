مباحثات مثمرة بين طهران ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 فبراير 2021, 02:45 مساء
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي في طهران. 25 أغسطس 2020.(فرانس برس)

عقدت إيران «مباحثات مثمرة» مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الذي يزور طهران قبل يومين من بدء تنفيذ قرار برلماني لتقليص عمل المفتشين بحال عدم رفع العقوبات الأميركية، وفق ما أفاد مسؤول إيراني.

ونشر سفير إيران لدى المنظمة الدولية كاظم غريب أبادي، صورتين من اجتماع عقده غروسي الأحد مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، مع تعليق «إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرتا مباحثات مثمرة مبنية على الاحترام المتبادل، وسيتم نشر نتيجتها هذا المساء»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

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