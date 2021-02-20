روسيا: السلطات الصحية تقر ثالث لقاحاتها ضد «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 01:48 مساء
اللقاح الروسي الذي أُطلق عليه اسم «كوفيفاك». (الإنترنت)

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن بلاده أقرت، السبت، لقاحاً ثالثاً للوقاية من فيروس «كورونا» للاستخدام المحلي، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال ميشوستين في كلمة عبر شاشة التلفزيون الرسمي إن «أول 120 ألف جرعة من اللقاح، الذي أُطلق عليه اسم (كوفيفاك) وينتجه مركز تشوماكوف في مدينة سان بطرسبرغ، ستُطرح للاستخدام المحلي في مارس المقبل».

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس «كورونا» في روسيا تسجيل 13 ألفاً و433 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 13 ألفاً و447 إصابة يوم الخميس، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض لدى 10.9 في المائة من المرضى الجدد.

وأجري في البلاد حتى أمس أكثر من 108.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ«كورونا»، منها 374 ألفاً خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 604 آلاف شخص تحت الرقابة الطبية، وسجلت روسيا منذ بداية العام الحالي تراجعاً تدريجياً ملحوظاً في وتيرة تفشي «كورونا»، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح «سبوتنيك في» محلي الصنع.

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