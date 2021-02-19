الإفراج عن الصحفي خالد درارني من بين 33 معتقلا في الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 فبراير 2021, 11:23 مساء
الصحفي الجزائري خالد درارني. (الإنترنت)

أفرجت السلطات الجزائرية مساء الجمعة عن الصحفي خالد درارني الذي تحوّل إلى رمز للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر، وذلك غداة إعلان عفو رئاسي عن عشرات سجناء الرأي، وفق ما ذكر محاميه لـ«فرانس برس». 

وقالت وزارة العدل الجزائرية في بيان إنّه جرى «الإفراج عن 33 شخصا»، موضحة أنّ «الاجراءات متواصلة بالنسبة للباقين».

وقال عبد الغني بادي، أحد محامي الدفاع عن مراسل قناة «تي في 5 موند» الناطقة بالفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود، «إنّه حر»، موضحاً أنّ الإفراج «مؤقت». وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي معتقلين يجتمعون بأقاربهم في مناطق عدّة، بما في ذلك منطقة القليعة غربي الجزائر العاصمة حيث انتظرت عائلات وصحفيون طوال اليوم عمليات إطلاق السراح.وينتظر درارني قرار المحكمة العليا الذي يفترض أن يصدر في 25 فبراير حول مطلب نقض في الحكم الصادر بحقه. 

وأكدت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين الإفراج أيضاً عن الناشط السياسي رشيد نكاز من سجن الأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض.

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