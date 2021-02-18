مئة ألف وفاة في أفريقيا جراء وباء كوفيد-19

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 فبراير 2021, 08:08 مساء
تفريغ جرعات لقاح جونسون آند جونسون عند وصولها إلى مطار أو آر تامبو في جوهانسبرغ (رويترز).

سجّلت القارة الإفريقية مئة ألف وفاة جراء الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة الوبائية في ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة «فرانس برس» الخميس الساعة 17.20 بتوقيت غرينتش استناداً إلى بيانات السلطات الصحية.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في القارة التي تضم 54 بلدًا 100 ألف من أصل 3.341.197 إصابة مثبتة، وهي حصيلة أدنى بكثير من أوروبا (818.912 وفاة)، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (649.006 وفيات)، والولايات المتحدة وكندا (512.295 وفاة).

وبحسب الوكالة نفسها، تكاد تتركز غالبية الحصيلة في جنوب أفريقيا حيث سجلت 48.478 وفاة.
 

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