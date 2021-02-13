المدعون الديمقراطيون في محاكمة ترامب يقررون استدعاء شاهدة من الجمهوريين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 05:54 مساء
أنصار لدونالد ترامب خلال الاعتداء على الكونغرس في واشنطن. (أ ف ب)

أعلن رئيس فريق المدعين الديمقراطيين في محاكمة دونالد ترامب بمجلس الشيوخ، جيمي راسكين السبت، أنهم يريدون استدعاء نائبة جمهورية للإدلاء بشهادتها، ما قد يؤخر التصويت على الحكم والتبرئة المحتملة للرئيس السابق.

وقال راسكين في مستهل اليوم الخامس من جلسات المحاكمة إنه سيستدعي جايمي هيريرا بيوتلر، النائبة التي أفادت عن حصول اتصال بين زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي ودونالد ترامب أثناء الاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 يناير. وتتطلب الموافقة على مثول شاهد جديد غالبية بسيطة في مجلس الشيوخ الذي يضم مئة عضو وحيث للديمقراطيين 50 صوتًا، وفق «فرانس برس».

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