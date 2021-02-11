التحالف بقيادة السعودية: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

صورة تظهر قطعة من طائرة مسيّرة استخدمت في الهجوم على مطار أبها السعودي، 10 فبراير 2021. (أ ف ب)

حاول الحوثيون الموالون لإيران في اليمن مهاجمة السعودية بطائرة مسيّرة، الخميس، بعد ساعات على استهداف مطار في جنوب المملكة، في هجوم أدى إلى اشتعال النيران في طائرة مدنية، على ما أعلن التحالف الذي تقوده المملكة.

وأطلق المتمردون الطائرة المسيّرة باتجاه منطقة خميس مشيط الجنوبية، لكن قوات التحالف الذي تقوده السعودية في هذا البلد دعما لقوات الحكومة المعترف بها تمكّنت من إسقاطها. وقال التحالف في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن الطائرة أطلقت «بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية».

ووقع الهجوم بعد أقل من 24 ساعة على إعلان التحالف أن طائرة مدنية اشتعلت في مطار أبها السعودي جنوب البلاد، على أثر هجوم للمتمردين الذين طالبتهم واشنطن بوقف هجماتهم هذه «فورًا».

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفًا عسكريًا دعمًا للحكومة المعترف بها دوليًا التي تخوض نزاعا داميًا ضدّ الحوثيين منذ 2014، حين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى. وتتعرّض السعودية لهجمات متواصلة من قبل المتمردين المدعومين من إيران، غريمة المملكة. وفي يناير الماضي دمّرت القوات السعودية «هدفا جويا معاديا» فوق الرياض لكن لم تتضح الجهة التي تقف خلفه.

وبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، الخميس، «ضرورة وقف هذه الأعمال العدوانية، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن»، حسب وكالة الأنباء السعودية الحكومية.

- الحوثيون يتبنون الهجوم على مطار أبها السعودي

وسبق أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، سحب الدعم العسكري للعمليات التي تقودها السعودية في هذا البلد، وذلك في أول خطاب له حول السياسة الخارجية.

اشتداد المعركة حول مأرب اليمنية

وشن المتمردون هجوميهما بينما كانت معاركهم مع القوات الموالية للحكومة تشتد في مأرب، آخر معاقل السلطة في شمال اليمن، وسط ضربات جوية سعودية مكثفة لمنع سقوط المدينة بأيدي الحوثيين.

وقال قيادي عسكري في القوات الموالية للحكومة لـ«فرانس برس» إن الحوثيين سيطروا على معسكر على بعد 13 كلم غربي مأرب لساعات قبل أن يجبروا على التراجع إلى أطرافه نتيجة الضربات الجوية. وأوضح القيادي أن «معسكر كوفل هو خط الدفاع الأول عن مأرب من جهة الغرب (...) وسقوطه يقطع إمدادات القوات الحكومية عن كثير من الجبهات ويسهل تقدم الحوثيين نحو المدينة».

وذكر أنّ القوات الحكومية دفعت بتعزيزات جديدة من مناطق قريبة «لإنقاذ الموقف في مأرب»، فيما تعالت دعوات عبر مكبرات الصوت في المساجد لرفد الجبهات والتبرع بالمال لصد الحوثيين.

وشنت مقاتلات التحالف أكثر من عشر غارات جوية ضد قوات الحوثيين بعد دخولهم المعسكر، حسب القيادي العسكري ذاته. وأسفرت المواجهات عن مقتل 15 مقاتلًا من القوات الموالية للحكومة و32 من المتمردين، وفقا لمصادر عسكرية وطبية.

وخلّف النزاع في أفقر دول شبه الجزيرة العربية عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80% من السكّان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقًا للأمم المتحدة.