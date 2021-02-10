نيوزيلندا تطلب من السكان الابتعاد عن السواحل بعد تحذير من تسونامي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 06:28 مساء

طلبت السلطات النيوزيلندية من سكان أقصى الشمال الساحلي الابتعاد عن الشواطئ والواجهات البحرية خشية ارتفاع مستوى مياه المحيط في أعقاب زلزال بقوة 7,7 درجة في منطقة جنوب الهادئ.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث «نتوقع أن تشهد مناطق ساحلية في نيوزيلندا تيارات قوية وغير اعتيادية وارتفاعًا لا يمكن التكهن به لمستوى المياه عند الشاطئ» في أعقاب الزلزال على مقربة من جزر لويالتي، وفق «فرانس برس».

وأضافت الوكالة أن «على الأشخاص الموجودين في البحر أو قريبًا منه (على طول الساحل الشمالي) أن يخرجوا من البحر ويبتعدوا عن الشواطئ ومناطق على الساحل والمرافئ والأنهر ومصبات الأنهر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين: المسبار «تيانوين-1»بات في المدار حول المريخ
دولى
السعودية: اشتعال طائرة مدنية في مطار أبها الدولي بعد هجوم للمتمردين الحوثيين
عربى
تقرير أممي: كوريا الشمالية سرقت 300 مليون دولار عبر عمليات قرصنة إلكترونية
دولى
بالصور: وفد تركي رفيع المستوى يزور بلدية الزاوية
ليبيا
شركة الكهرباء: لا ساعات طرح أحمال اليوم
ليبيا
إجازة استخدام مشترك لعقارين في علاج بعض حالات «كورونا»
طب وصحة
وفد «كاف» إلى يصل مدينة بنغازي
رياضة محلية
عملة «بتكوين» تسجل مستوى قياسيا يتجاوز 45 ألف دولار
اقتصاد
الأخضر يتفوق على التعاون.. وإلغاء مباراة شباب الجبل والصداقة في الدوري الليبي
رياضة محلية
مسبار «الأمل» الإماراتي يصل إلى مدار كوكب المريخ
دولى
استكمال إجراءات تسليم وتسلم إدارة جامعة فزان
ليبيا
النويري وحومة يدعوان دبيبة لتشكيل حكومته في الآجال المحددة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المانجو تخفض مستوى السكر في الدم