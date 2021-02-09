احتجاجات في مناطق بالسودان بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك متحدثا في الخرطوم. (أ ف ب)

اندلعت، الثلاثاء، احتجاجات في مناطق مختلفة من السودان بما في ذلك ميناء البلاد الرئيسي وإقليم دارفور المضطرب وفق شهود عيان ووسائل إعلام رسمية.

وجاءت الاحتجاجات بعد إعلان تشكيل حكومة جديدة تضم قادة حركات متمردة سابقة مكلفة إصلاح الاقتصاد المتعثر الذي دمرته عقود من العقوبات الأميركية وسوء الإدارة والحرب الأهلية في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وفق «فرانس برس».

ارتفاع معدلات التضخم

وتعاني البلاد ارتفاع معدلات التضخم ونقصًا في العملات الأجنبية وانتشار السوق السوداء لبيع وشراء العملات ما يضع تحديات كبيرة أمام الحكومة.. ورشق المحتجون في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور رشقوا قوات الشرطة بالحجارة وأحرقوا إحدى سياراتها، كما أضرموا النار في عدد من المتاجر في سوق المدينة. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يهتفون «لا لا للغلاء» و«لا لا للجوع».

وفي بورتسودان، الميناء الرئيسي للبلاد على البحر الأحمر، أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» بأنها «شهدت صباح اليوم مظاهرات طلابية متفرقة في أنحاء المدينة، ما أدى إلى تعطيل الدراسة وإغلاق معظم المحلات التجارية».

وأضافت الوكالة أن هذه التظاهرات خرجت «احتجاجًا على أزمة الخبز التي حدثت بسبب إضراب أصحاب المخابز عن العمل للمطالبة بزيادة أسعار الخبز».



الرشق بالحجارة

وتعرض مبنى محلية بورتسودان (البلدية) للرشق بالحجارة وأضرمت النار في إطارات السيارات في بعض الشوارع الرئيسية. ونُظمت تظاهرات مماثلة في مناطق أخرى بينها ولاية شمال كردفان في وسط البلاد.

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ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لم يتسن التحقق منها تظهر طلابًا محتجين يحملون أكياسًا من الطحين نُهبت من مخازن ومتاجر في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.

وأعلن عبد الله حمدوك، الإثنين، تشكيلة حكومته الجديدة التي تضم وزراء يمثلون حركات تمرد سابقة، لا سيما الخبير الاقتصادي جبريل إبراهيم وزيرًا للمالية. وأكد حمدوك أن الحكومة الجديدة ستركز على إعادة بناء الاقتصاد.

صفوف الخبز والمحروقات

وقال جبريل إبراهيم في تدوينة على حسابه الشخصي في تويتر: «نعد شعبنا بأنه لن يغمض لنا جفن حتى نقضي على صفوف الخبز والمحروقات ونوفر الدواء المنقذ للحياة بسعر مقدور عليه».

واندلعت في الأسابيع الماضية احتجاجات بسبب تدهور الأوضاع المعيشية في العاصمة الخرطوم ومدينة القضارف بشرق السودان، حيث جرت عمليات نهب وسرقة. ويمر السودان بفترة انتقالية منذ إطاحة البشير في أبريل 2019 بعد احتجاجات شعبية امتدت أشهرًا جراء التدهور الاقتصادي.