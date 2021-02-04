«الكونغرس» يصوت على «طرد» نائبة جمهورية مؤيدة لترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 08:15 صباحا
النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا، مارجوي تايلور، في مبنى الكونغرس، 3 فبراير 2021، (ا ف ب)

أعلن زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي «الكونغرس»، ستيني هوير، أن المجلس سيصوّت اليوم الخميس على طرد نائبة جمهورية متشدّدة مؤيّدة للرئيس السابق دونالد ترامب من لجان نيابية عدّة.

وقال هوير إنّه تحدّث مع زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس كيفن مكارثي بشأن مارجوري تايلور غرين (46 عاماً) التي انتخبت في نوفمبر نائبة عن ولاية جورجيا، وتؤمن بنظريات تآمرية تروّج لها حركة «كيو أنون» اليمينية المتطرفة، وتردّد «مزاعم» ترامب بأنّه فاز بالانتخابات الرئاسية لكنّ الديمقراطيين «سرقوا الفوز منه»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي الفترة الأخيرة، ارتفعت أصوات تنتقد النائبة وتطالبها بالاستقالة بسبب تصريحات أدلت بها في الماضي، وهاجمت فيها أحد ضحايا المجزرة التي شهدتها ثانوية باركلاند، وتصريحات أخرى بدت فيها كأنها تدعو إلى «إعدام» ديمقراطيين.

وأوضح هوير أنّه لم يتمكّن من التوصّل إلى اتفاق مع مكارثي بشأن مصير هذه النائبة التي عيّنت عضواً في لجنتي التربية والموازنة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنّ الحلّ الوحيد لهذه المسألة يتمثل بإجراء عملية تصويت في المجلس الخميس.

وقال هوير في بيان: «من الواضح أنّ لا بديل عن إجراء تصويت في مجلس النواب على قرار بطرد تايلور غرين من اللجان التي عيّنت فيها».

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