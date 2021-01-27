حصيلة وفيات يومية قياسية في العالم.. وكورونا المتحور يواصل تفشيه

طاقم طبي متخصص في علاج المصابين بكوفيد-19 في مستشفى عبد الرحمن مامي في العاصمة تونس. (أ ف ب)

يتزايد عدد الوفيات في العالم نتيجة فيروس «كوفيد-19» بشكل غير مسبوق، إذ سُجلت أكثر من 18 ألف وفاة خلال 24 ساعة مع تواصل تفشي نسخه المتحورة الأكثر عدوى في دول جديدة.

ومع احتدام السباق للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا المستجد»، وجد مختبر «أسترازينيكا» البريطاني نفسه الأربعاء في مرمى انتقادات الاتحاد الأوروبي، «وفق «فرانس برس».

الوضع الوبائي

يتفاقم الوضع الوبائي يوما بعد آخر، مع تجاوز حصيلة الإصابات الإجمالية بالفيروس 100 مليون، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء رصد النسخة المتحورة البريطانية في 70 دولة في حين رصدت النسخة المتحورة الجنوب أفريقية في 31 بلدًا.

ولأول مرة منذ ظهور الوباء، سجلت 18109 وفيات الثلاثاء في العالم، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى المعطيات التي تنشرها السلطات الصحية.

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يؤكد الرقم تصاعد تفشي الفيروس منذ مطلع يناير، وتزايد أعداد الوفيات نتيجته مع تسجيل أرقام قياسية جديدة ووصول منحنى أعداد الضحايا إلى مستويات غير مسبوقة (سجلت في المعدل 14 ألف وفاة يومية منذ 22 يناير، مقابل 10 آلاف نهاية نوفمبر). وفي الإجمال، أحصى العالم 2.16 مليون وفاة جراء «كوفيد-19». وشدد ذلك الضغط على الحكومات لاحتواء الوضع.

حجر فندقي

في بريطانيا، أول دول أوروبا التي تتجاوز عتبة 100 ألف وفاة جراء الفيروس، أعلنت الحكومة فرض حجر فندقي على المقيمين في البلاد العائدين من دول تعتبر ذات مخاطر عالية من الناحية الوبائية. ويشمل الإجراء العائدين من 22 بلدًا تنتشر فيها نسخ الفيروس المتحورة، على غرار جنوب أفريقيا والبرتغال ودول أميركا اللاتينية. وكانت السلطات قد منعت سابقًا دخول غير المقيمين القادمين من تلك الدول.

وأوضح رئيس الوزراء بوريس جونسون أن المعنيين بالإجراء سيتم نقلهم من المطار في اتجاه فنادق مخصصة للحجر. ويُتهم جونسون بأنه قلل خلال الربيع من خطر الوباء، وأنه فرض إغلاقًا متأخرًا في البلاد ورفعه بشكل مبكر، متجاهلًا آراء الخبراء.

«رحلات غير ضرورية»

رغم بقائها بمنأى نسبيا عن الجائحة، أعلنت فنلندا تشديد القيود على حدودها، ومنعت الرحلات «غير الضرورية» باتجاه أراضيها. وفي السياق نفسه، أعلنت النروج اغلاق حدودها امام جميع غير المقيمين في البلاد. وفرضت الأرجنتين على شركات الطيران الحد من وتيرة رحلاتها من وإلى أوروبا والولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك، وهي دول تسجل ارتفاعًا في أعداد الوفيات والإصابات الجديدة.

أما في فرنسا، فقد أعلنت الحكومة الأربعاء أنها تدرس عدة سيناريوهات لاحتواء تفشي «كوفيد-19»، من بينها فرض إغلاق جديد أكثر صرامة بعد عدم تحقيق النتائج المرجوة من حظر التجول المفروض حاليًا بدءًا بالسادسة مساءً. وفي وقت طالب الرئيس إيمانويل ماكرون بإجراء «تحليلات إضافية» حول مختلف السيناريوهات قبل حسم القرار، قال المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال إن «إبقاء الإطار الحالي يبدو مستبعدا».

من جهتها شددت سلوفاكيا الإغلاق المفروض وصارت تطلب تقديم فحص سلبي للفيروس لكل من يريد مغادرة المنزل.

توتر مع «أسترازينيكا»

على عكس التوجه السائد عالميا، واصلت مدينة موسكو الأربعاء تخفيف القيود السارية منذ شهر، بناء على تراجع أعداد الإصابات رغم عدم فرضها إغلاقًا شاملًا. وصار يمكن للحانات والمطاعم والملاهي الليلية مواصلة نشاطها بعد الساعة الحادية عشرة ليلا.

بدورها أعلنت جمهورية قبرص تخفيفًا تدريجيًّا اعتبارًا من بداية فبراير للإغلاق الصارم الساري منذ 10 يناير، وتراجعت أعداد الإصابات «كوفيد-19» في البلاد بعد وصولها إلى مستويات قياسية إثر أعياد نهاية العام. تمثل حملات التلقيح المكثفة ضد الفيروس أحد بواعث الأمل القليلة للخروج من الأزمة. في هذا الصدد، وجد مختبر «أسترازينيكا» نفسه في خضم توتر مع الاتحاد الأوروبي بسبب تأخره في تسليم شحنات من لقاحه.

وبرز غضب بروكسل خصوصًا نتيجة التفسيرات التي قدمها مدير المختبر باسكال سوريو في مقابلة مع صحف أوروبية الثلاثاء. واعتبر المسؤول أن شحنات اللقاح المنتجة في بريطانيا مخصصة لهذا البلد بموجب اتفاق وقع مع لندن قبل ثلاثة أشهر من توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما ترفضه بروكسل.

«ربع» الجرعات

ويطالب الاتحاد الأوروبي «أسترازينيكا» بتسليمه شحنات من اللقاح منتجة في مصنعين بالمملكة المتحدة، في حين توقع المختبر تسليم التكتل «ربع» الجرعات التي تم الاتفاق عليها في الربع الأول من العام. وجرى حتى اليوم استعمال 79.2 مليون جرعة على الأقل من لقاحات مضادة «كوفيد-19» في 69 بلدًا ومنطقة، وفق تعداد لفرانس برس استنادًا إلى معطيات رسمية الأربعاء حتى الساعة 11.00 ت غ.

لكن تبقى اللقاحات امتيازًا للدول «العالية الدخل» (وفق تصنيف البنك الدولي) التي استعملت 62 بالمئة من الجرعات المستخدمة حتى الآن في حين لا تعد سوى 16 بالمئة من سكان العالم.