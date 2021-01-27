الإدارة الأميركية ستوفر لقاحات ضدّ «كورونا» تكفي 300 مليون شخص بحلول نهاية الصيف

سيدة تسير بكمامة في أحد شوارع لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية، (أرشيفية: أ ف ب)

تعتزم الحكومة الأميركية شراء 200 مليون جرعة إضافية من اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 ما يضمن أن يتوفر لديها ما يكفي لتطعيم كل سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم 300 مليون شخص بحلول نهاية الصيف، وفق ما ذكر مسؤول أميركي رفيع الثلاثاء.

وأضاف المسؤول أنه يجري شراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاحات من شركة فايزر و100 مليون أخرى من موديرنا، الشركتين اللتين وافقت وكالة الدواء والغذاء الأميركية «أف دي آيه» على لقاحيهما. حسب وكالة «فرانس برس».



وأكّد المسؤول للصحافيين أنّه «مع هذه الجرعات الإضافية، سيكون لدى الولايات المتحدة ما يكفي من اللقاحات لتطعيم 300 مليون أميركي بحلول نهاية هذا الصيف»، أي جميع سكان الولايات المتحدة.

