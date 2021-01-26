مجلس الشيوخ الأميركي يتسلم رسميا قرار اتهام ترامب تمهيدا لمحاكمته

فريق الادّعاء النيابي ضد ترامب خلال انتقاله من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لتسليم قرار الاتهام، 25 يناير 2021، (ا ف ب)

تسلّم مجلس الشيوخ الأميركي رسميا القرار الاتهامي الذي أصدره مجلس النواب بحقّ الرئيس السابق دونالد ترامب؛ لمحاكمته برلمانيا بتهمة التحريض على اقتحام مبنى «كونغرس»، لينطلق بذلك أول إجراء في تاريخ الولايات المتحدة يرمي لعزل رئيس سابق.

والنواب التسعة الذين عيّنتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي «مدّعين عامّين» في المحاكمة المرتقبة للرئيس السابق، حملوا القرار الاتهامي وانتقلوا به في موكب سار وسط صمت مهيب من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، مخترقين نفس الردهات المزيّنة باللوحات والتماثيل والتي اجتاحها أنصار ترامب يناير الجاري، حسب وكالة «فرانس برس».

وستبدأ محاكمة ترامب، 74 عاما، في مجلس الشيوخ في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير. وفي قاعة مجلس الشيوخ، حيث لا يزال ترامب يحظى بدعم العديد من السناتورات الجمهوريين، تلا النائب عن ولاية ميريلاند، جايمي راسكين، التهمة الموجّهة إلى الرئيس السابق.

وكان مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية ديموقراطية وجّه إلى ترامب هذه التّهمة خلال جلسة عقدها في 13 يناير، ليصبح بذلك الملياردير الجمهوري أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يحال مرتين إلى مجلس الشيوخ للمحاكمة بهدف عزله.

وفي مجلس الشيوخ الذي بات بدوره تحت سيطرة الديموقراطيين قال زعيم الأغلبية السناتور الديموقراطي تشاك شومر إنّ أعضاء مجلس الشيوخ المئة الذين سيتحوّلون في محاكمة ترامب إلى هيئة محلّفين، سيؤدّون الثلاثاء اليمين الدستورية بصفتهم أعضاء في هذه الهيئة، مشيراً إلى أنّ المجلس أصدر أمر استدعاء للرئيس السابق.

ترامب متهم بتحريض أنصاره

واتفق الديموقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ على تأجيل بدء محاكمة ترامب لمدة أسبوعين وذلك من أجل إتاحة الوقت أمام المتّهم لإعداد دفاعه وكذلك أيضاً من أجل إفساح المجال أمام المجلس لإقرار التعيينات الأساسية في إدارة الرئيس جو بايدن.

ودونالد ترامب متّهم بتحريض أنصاره على شنّ الهجوم الذي استهدف مقرّ الكونغرس في 6 يناير حين كان البرلمانيون يصادقون على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقبيل الهجوم الذي خلّف خمسة قتلى، قال ترامب مخاطباً المتظاهرين «لن تستعيدوا بلادكم مطلقاً إذا كنتم ضعفاء، يجب أن تظهروا القوة وأن تكونوا أقوياء». وأثارت مشاهد العنف صدمة في أميركا ودفعت بالعديد من الجمهوريين الى التنديد بسلوك الملياردير المتقلّب.