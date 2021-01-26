مجلس الشيوخ الأميركي يتسلم رسميا قرار اتهام ترامب تمهيدا لمحاكمته

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 08:23 صباحا
فريق الادّعاء النيابي ضد ترامب خلال انتقاله من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لتسليم قرار الاتهام، 25 يناير 2021، (ا ف ب)

تسلّم مجلس الشيوخ الأميركي رسميا القرار الاتهامي الذي أصدره مجلس النواب بحقّ الرئيس السابق دونالد ترامب؛ لمحاكمته برلمانيا بتهمة التحريض على اقتحام مبنى «كونغرس»، لينطلق بذلك أول إجراء في تاريخ الولايات المتحدة يرمي لعزل رئيس سابق.

والنواب التسعة الذين عيّنتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي «مدّعين عامّين» في المحاكمة المرتقبة للرئيس السابق، حملوا القرار الاتهامي وانتقلوا به في موكب سار وسط صمت مهيب من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، مخترقين نفس الردهات المزيّنة باللوحات والتماثيل والتي اجتاحها أنصار ترامب يناير الجاري، حسب وكالة «فرانس برس».

وستبدأ محاكمة ترامب، 74 عاما، في مجلس الشيوخ في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير. وفي قاعة مجلس الشيوخ، حيث لا يزال ترامب يحظى بدعم العديد من السناتورات الجمهوريين، تلا النائب عن ولاية ميريلاند، جايمي راسكين، التهمة الموجّهة إلى الرئيس السابق.

وكان مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية ديموقراطية وجّه إلى ترامب هذه التّهمة خلال جلسة عقدها في 13 يناير، ليصبح بذلك الملياردير الجمهوري أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يحال مرتين إلى مجلس الشيوخ للمحاكمة بهدف عزله.

وفي مجلس الشيوخ الذي بات بدوره تحت سيطرة الديموقراطيين قال زعيم الأغلبية السناتور الديموقراطي تشاك شومر إنّ أعضاء مجلس الشيوخ المئة الذين سيتحوّلون في محاكمة ترامب إلى هيئة محلّفين، سيؤدّون الثلاثاء اليمين الدستورية بصفتهم أعضاء في هذه الهيئة، مشيراً إلى أنّ المجلس أصدر أمر استدعاء للرئيس السابق.

ترامب متهم بتحريض أنصاره
واتفق الديموقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ على تأجيل بدء محاكمة ترامب لمدة أسبوعين وذلك من أجل إتاحة الوقت أمام المتّهم لإعداد دفاعه وكذلك أيضاً من أجل إفساح المجال أمام المجلس لإقرار التعيينات الأساسية في إدارة الرئيس جو بايدن.

ودونالد ترامب متّهم بتحريض أنصاره على شنّ الهجوم الذي استهدف مقرّ الكونغرس في 6 يناير حين كان البرلمانيون يصادقون على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقبيل الهجوم الذي خلّف خمسة قتلى، قال ترامب مخاطباً المتظاهرين «لن تستعيدوا بلادكم مطلقاً إذا كنتم ضعفاء، يجب أن تظهروا القوة وأن تكونوا أقوياء». وأثارت مشاهد العنف صدمة في أميركا ودفعت بالعديد من الجمهوريين الى التنديد بسلوك الملياردير المتقلّب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليلة ثانية من أعمال الشغب في هولندا بعد فرض حظر التجول
دولى
شخصيات رياضية عن انتخابات اتحاد الكرة: يوجد اختراق قانوني.. وبعض المتقدمين من ...
رياضة محلية
لقاح «موديرنا» فعال ضد النسختين المتحورتين من «كوفيد-19 »
دولى
أول صورة لسلالة «كورونا» البريطانية
طب وصحة
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
حملة أمنية لـ«داخلية الوفاق» تستهدف بسط الأمن في ترهونة
ليبيا
بن تاهية ينفي لـ«بوابة الوسط» صدور حكم قضائي بإلغاء نظام القائمة في الانتخابات ...
ليبيا
المانجو تخفض مستوى السكر في الدم
طب وصحة
«بروكينغز»: ثلاثة خيارات للإدارة الأميركية الجديدة في ليبيا
ليبيا
مكافحة «كورونا» بـ«الموقتة»: تطبيق غرامات مالية حال عدم ارتداء الكمامات
ليبيا
استبعاد من تزيد حرارته على 37.8 في الدوري الليبي
رياضة محلية
في اجتماعات بوزنيقة.. الرعيض يوضح توزيعات المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توصية طبية.. ممنوع الكلام في وسائل النقل