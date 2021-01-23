وفاة الإعلامي الأميركي الشهير لاري كينغ عن 87 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 03:32 مساء
المذيع الأميركي الشهير، لاري كينغ. (أرشيفية: الإنترنت)

توفي الإعلامي الأميركي الشهير، لاري كينغ، عن عمر ناهز 87 عامًا، في أحد مستشفيات لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية.

وأعلنت شركة «أورا ميديا» في بيان على حساب بـ«تويتر» يحمل اسم «King’s Twitter» وفاته السبت، في بيان جاء فيه: بـ«حزن عميق، تعلن شركة أورا ميديا وفاة الشريك المؤسس والمضيف والصديق لاري كينغ، الذي وافته المنية صباح اليوم عن 87 عامًا في مركز سيدارز سيناي الطبي في لوس أنجليس».

ولم يجر الكشف عن سبب الوفاة ، لكن قناة «CNN» ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن المذيع لاري كينغ كان يحارب فيروس «كورونا»، نقلا عن مصدر مقرب من عائلته.

ويعتبر المذيع لاري كينغ أشهر مذيعي البرامج السياسية عبر برنامجه «Larry King Live» الذي استضاف رؤساء ومشاهير منذ العام 1985 وحتى العام 2010 لينتقل بعدها للعمل في قناة «روسيا اليوم - أميركا»، حيث يقدم برنامج «Politicking with Larry King» الأسبوعي، على مدى 63 عامًا وعبر منصات الإذاعة والتلفزيون والوسائط الرقمية، تعد مقابلات لاري العديدة والجوائز والشهرة العالمية شهادةً على موهبته الفريدة والدائمة مذيعًا.

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